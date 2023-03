Vor kurzem traf sich die Junge Union im „Verbund“ Michelau /Schwürbitz/Marktzeuln zu ihrer Jahreshauptversammlung. In seiner Begrüßung freute sich erster Vorsitzender Michael Stettner über die Anwesenheit von Bürgermeister Jochen Weber, CSU-Fraktionsvorsitzender Judith May, der Kreisvorsitzenden Eva Spielvogel und dem Vorsitzenden des CSU-Ortsverbandes von Neuensee Ralf Scharlippe.

Die Wahl des Vorstands brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender wurde Michael Stettner, Stellvertreter sind Julian Fleischmann, Martin Ros-talski und Niels Ködel. Schatzmeister ist Thomas Höppel. Als Schriftführer fungieren Benedikt May und Luca Rosenbauer. Der Beirat besteht aus Moritz Rödiger, Jonas Becker, Manuela Scherzer und Sebastian Stettner. Kassenprüfer sind Stefan Motschenbacher und Sebastian Stettner.

Kreisvorsitzende Eva Spielvogel betonte, dass sie immer gerne nach Michelau und Schwürbitz komme, denn hier sei man aktiv.

Es sei durchaus nicht überall selbstverständlich, dass alle Posten besetzt sind.

Deshalb erfreue sie ein aktiver JU-Verband mit vielen Planungen und aktiver Beteiligung am politischen Gemeindeleben. Sie lud zur JU-Kreisversammlung am 21. April nach Trieb auf die Karolinenhöhe ein sowie am 28. Oktober zur Feier des 75. Jubiläums des Kreis-JU-Verbands.

Ralf Scharlippe lud zur Mitwirkung bei der 150-Jahr-Feier der Neuenseer Feuerwehr Anfang Juni ein. Auch sei der Neuenseer Ortsverband nun online und freue sich über „likes“. sam