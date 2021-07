Am späten Nachmittag ab 16 Uhr und am Abend lädt die jüngst aufgestellte Sitzgruppe auf dem Gelände zwischen der Pater-Lunkenbein-Schule und der benachbarten Kindertagesstätte zum gemütlichen Plaudern und Verweilen ein. Direkt daneben können die Anhänger des runden Leders auf einem Hartplatz nach Herzenslust kicken. Es könnte alles so schön und harmonisch sein.

Aber: Das Verhalten mancher junger Menschen, die es mit dem Verantwortungsbewusstsein offenbar nicht so genau nehmen, lässt zu wünschen übrig. Nun treten Ebensfelds Bürgermeister Bernhard Storath und Vertreter der Schule und des Hortes mit einem eindringlichen Appell an die Öffentlichkeit . Darin heißt es: Die Sitzgruppe und der Bolzplatz sind nicht nur von den Schülern nutzbar, sondern nach der Schließung des Hortes oder am Wochenende auch für die Allgemeinheit . Die meisten räumen ihren Unrat auf, befördern diesen in den von der Sitzgruppe nur wenige Meter entfernten Abfalleimer oder nehmen ihn einfach wieder mit nach Hause, um ihn dort zu entsorgen. Die meisten, aber eben bedauerlicherweise nicht alle, wie es heißt.

Achtlos auf den Boden geworfene Pizzakartons, Zigarettenkippen und weiterer Abfall liegen herum. „Das ist eine Sauerei“, findet die Rektorin der Pater-Lunkenbein-Schule, Ursula Hoydem, deutliche Worte.

Über die Beschädigung an den Holztischen – hier wurden offenbar mit Taschenmessern Stücke „weggeschnitzt“ – können Regina Kasper und Heidi Waidhas von der Leitung des Hortes Ebensfeld nur den Kopf schütteln. Damit nicht genug: Allein an einem Wochenende sammelten die Hausmeister kürzlich drei Eimer an Flaschen auf. Hier bestehe gesundheitliches Gefährdungspotenzial, erklärt die Rektorin erzürnt: „Wir mussten den Hartplatz von vielen Scherben befreien, die Schüler hätten sonst in der Pause gar nicht auf den Hartplatz gekonnt.“ Sollte sich die Lage nicht bessern, bliebe als letzte Konsequenz, das Gelände einzuzäunen; dann wäre es für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. dell