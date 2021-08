Auf Initiative der Regierung von Oberfranken , der Kreishandwerkerschaften und der IHK Oberfranken werden am Ende jedes Schuljahres die Prüfungsbesten des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses und des Mittleren Schulabschlusses der Mittelschulen im Landkreis geehrt.

Die Glückwünsche des Landrates Christian Meißner übermittelte die Schulamtsdirektorin Stefanie Mayr-Leidnecker. Sie betonte in ihrer Ansprache, dass viel Durchhaltevermögen und Einsatzbereitschaft nötig war, in diesem durch Distanz- und Wechselunterricht geprägten Schuljahr eine Prüfungsvorbereitung zu absolvieren. Auch den Eltern dankte sie für ihre Unterstützung. Den vier Prüfungsbesten wünschte sie eine erfolgreiche weitere Zukunft in der Berufswelt oder bei einer weiteren Schullaufbahn. Die besten Noten im Qualifizierenden Mittelschulabschluss erreichten im Schuljahr 2020/21 Denis Paraschiv (1,5) und Gina Gunzelmann (1,3), beide besuchten die Herzog-Otto-MS Lichtenfels. Die besten Leistungen im Mittleren Abschluss der Mittelschulen zeigten Daniel Agafonov (1,22) an der Mittelschule Altenkunstadt und Leonie Galla (1,22) an der Herzog-Otto-Mittelschule Lichtenfels . red