Seit 41 Jahren hält Bernhard Zapf aus Burkheim dem katholischen Männerverein Casino Altenkunstadt die Treue. Das Vorstandsteam würdigte jetzt die jahrzehntelange Verbundenheit mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft.

Ehrenvorsitzender Josef Schießl erinnerte an den 8. November 1981, als Zapf dem ältesten Verein der Gemeinde beigetreten war. „Seitdem hast du dich nicht nur rege an unseren Aktivitäten beteiligt, sondern für unsere Anliegen auch stets ein offenes Ohr gehabt“, betonte er in seiner Laudatio. Präses Pater Rufus Witt dankte dem 92-Jährigen für die Treue, wünschte Gottes Segen und überreichte die Urkunde. bkl