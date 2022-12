Anlässlich seines 70. Geburtstages wünschte sich Manfred Diller aus Lichtenfels keine Geschenke , sondern bat seine Gratulanten stattdessen um Spenden für die „ Stiftung unser Lichtenfels “. So kamen ganze 800 Euro zusammen, die Manfred Diller mit einem symbolischen Scheck an die Stiftungsräte im Lichtenfelser Rathaus übergeben konnte.

Die Stiftungsratsmitglieder bedankten sich herzlich für die großzügige Spende und fügten an, dass sie damit wichtige wohltätige Impulse für Lichtenfels setzen können. „Ich freue mich, dass wir mit dieser Spende viele weitere gemeinnützige Projekte in Lichtenfels voranbringen können. Vielen Dank im Namen aller Stiftungsratsmitglieder“, freute sich Stiftungsrat und Bürgermeister Andreas Hügerich .

Die „ Stiftung unser Lichtenfels “ unterstützte in der Vergangenheit beispielsweise eine Familie bei der Reittherapie ihres Kindes, ermöglichte den Kauf der Spielgeräte in der Lichtenfelser Innenstadt und die Anschaffung eines Spielgerätes für das Heilpädagogische Zentrums Lichtenfels und ist Veranstalter des für die Gäste kostenlosen Klassik-Open-Airs auf dem Marktplatz. Wer gerne für die „ Stiftung unser Lichtenfels “ spenden möchte, kann dies an den Empfänger „Stiftergemeinschaft“, IBAN „DE31 7835 0000 0044 9999 44“, BIC „BYLADEM1COB“ unter dem Verwendungszweck „ Stiftung unser Lichtenfels “ tun. Weitere Infos bei der Stadtverwaltung unter Tel. 09571/795-122 oder auf der städtischen Internetseite lichtenfels.de/stiftung-unser-lichtenfels. red