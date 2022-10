Die langjährige Gruppenleiterin der Adipositas-Selbsthilfegruppe, Caroline Ritter, hat sich doppelt Verstärkung ins Boot geholt. So unterstützen sie nun Doreen Schmidt und Birgit Graf in ihrer Arbeit.

Die Selbsthilfegruppe ist eine Interessengemeinschaft gegen Übergewicht. Die Gruppe besteht bereits seit rund 20 Jahren in Kooperation mit dem Klinikum Lichtenfels . Der Schwerpunkt liegt auf dem gegenseitigem Erfahrungsaustausch von Betroffenen und auch deren Angehörigen zum Umgang mit der Erkrankung Adipositas .

Die Gruppe trifft sich regelmäßig an jedem zweiten Dienstag im Monat. Wer auch unter starkem Übergewicht leidet, kann zu den Treffen unverbindlich vorbeischauen.

Zum nächsten Treffen der Gruppe konnte der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie Dr. Wisser aus Bamberg zu einem Vortrag gewonnen werden. Das Thema „postbariatrische Operationen“ richtet sich an alle, die sich über Operationen nach starkem Gewichtsverlust informieren möchten.

Der Vortrag findet am Dienstag, 11. Oktober, um 18.30 Uhr im Nebenzimmer des Gasthofs Wichert in Lichtenfels statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um vorige Anmeldung bei Caroline Ritter (0172/ 7984544), Doreen Schmidt (0151/21375960) oder Birgit Graf (0176/46066456) sowie via E-Mail an adipositas-shg-lif@gmx.de gebeten. Beim Treffen im November hat sich bereits Prof. Dr. Dominguez vom Klinikum Lichtenfels angemeldet und wird für eine offene Fragerunde zur Verfügung stehen. red