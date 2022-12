Vertreter der Unterstützergemeinschaft der Kongregation der St. Franziskus-Schwestern von Vierzehnheiligen trafen sich kürzlich zur Spendenübergabe in Höhe von 500 Euro an die Tafel Plus in Lichtenfels.

Frau Ehl von der Tafel in Lichtenfels zeigte sich erfreut über die Spende. „Gerade heuer hat sich der Bedarf der Hilfsbedürftigen in der Tafel geradezu verdoppelt. Außerdem reichen die Lebensmittelspenden der Supermärkte nicht mehr aus. Von daher muss vermehrt zugekauft werden“, so Ehl. Die Spende der Unterstützergemeinschaft komme da gerade richtig. Der Vorsitzende der Unterstützgermeinschaft, Holger Then, bedankte sich gemeinsam mit Sr. Claudia Hink und der Leiterin des Mutterhauses, Sr. Regina Pröls. red