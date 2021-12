Ab sofort ist „Unser Landfrauenkalender 2022“ in der BBV-Geschäftsstelle für alle Interessierten (auch Nicht-Mitglieder) erhältlich. Laut einer Pressemitteilung biete der Kalender mit Rezepten, praktischen Tipps, unterhaltsamen Sprüchen, Wetterregeln, Geschichten, Gedichte oder kreative Bastelideen Anregungen für die ganze Familie. Auch Namenstage und Ferienzeiten sind enthalten. Das Kalendarium bildet jeweils zwei Wochen pro Seite ab und bietet Raum für eigene Notizen. Für jedes verkaufte Exemplar spendet der Verlag 1,50 Euro an die Dorf- und Betriebshilfe sowie an wohltätige Einrichtungen in Bayern. Interessierte können den Kalender in der BBV Geschäftsstelle, Lichtenfelser Straße 9, Bad Staffelstein (Telefon 09573/3108090) zum Preis von 8,50 € erwerben. Bitte beim Abholen an Mund- und Nasenschutz denken. red