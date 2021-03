Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr die Sandsteinmauer am Parkplatz der Stadtapotheke in der Bahnhofstraße, wobei drei Quader aus der Mauer herausbrachen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol