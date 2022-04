Ein Verkehrsteilnehmer verursachte in der Anschlussstelle Lichtenfels der A 73 in Fahrtrichtung Coburg einen Schaden von 400 Euro. Wie die Verkehrspolizei Coburg meldet, kam der bislang Unbekannte am Samstagnachmittag zwischen 14 und 16.40 Uhr in der Auffahrt Lichtenfels aus nicht bekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Außenschutzplanke. Im weiteren Verlauf fuhr der unbekannte Fahrer weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Schutzplanke gekümmert zu haben. Zeugen dieses Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Coburg, Neustadter Straße 1, 96450 Coburg, Tel. 09561/645210 zu melden. pol