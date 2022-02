Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte irgendwann in der Zeit zwischen Montag und Dienstagmorgen einen Ford Transit , der auf einem Parkplatz in der Conrad-Wagner-Straße stand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen. Vermutlich fuhr er rückwärts gegen den geparkten Transporter und beschädigte den vorderen Stoßfänger, was einen Schaden von geschätzten 5000 Euro verursachte. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/95200 entgegen. pol