Endlich wieder Christkindlesmarkt in Lichtenfels . War vor zwei Jahren schon lange vorher bekannt, dass er nicht stattfinden konnte, so war im letzten Jahr schon alles vorbereitet. Doch dann erneut die Absage des gesamten Weihnachtsmarktes. In diesem Jahr endlich wieder Märchenwald, Eisenbahn, leuchtende Kinderaugen. Der Duft nach Glühwein, Mandeln und Tannengrün lag in der Luft.

Wolkenbruch statt Weihnachtsfest

Und dann sollte es endlich wieder so weit sein, der große Abschluss. Alles war vorbereitet, Stände aufgebaut, die Waren lagen bereit. Sah es am Vormittag noch so aus, als ob es ein guter Tag werden könnte, so trübte sich am frühen Nachmittag nicht nur das Wetter, sondern auch die Stimmung.

Es regnete. Unaufhörlich. Mal mehr, mal weniger stark. Statt freudestrahlender Gesichter sah man nur Regenschirme! Trockene Plätze waren Mangelware, jeder versuchte, sich irgendwo unterzustellen und passte auf, dass ihm der Glühwein nicht verwässerte. Zwar waren doch immer noch Menschen unterwegs, aber die meisten flohen recht schnell wieder ins Trockene.

Schon am frühen Nachmittag räumten einige Händler ihre Sachen weg, damit nicht alles völlig durchnässt wurde. Dabei war die Warenauswahl groß. Krippenfiguren, Liköre, Schmuck, Holzwaren und vieles mehr wurde angeboten. Aber am Wetter kann man nichts machen. Vielleicht dann im nächsten Jahr.