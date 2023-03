„Spanien, Mosaik zwischen den Meeren“ heißt der Vortrag von Steffen Ramer vom Arbeitskreis Fotokunst der Kultur-Initiative Bad Staffelstein (Kis) am Freitag, 24. März, in der Alten Darre.

Statistisch gesehen gehört Spanien seit vielen Jahren zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen – die allermeisten Teile des südwesteuropäischen Landes bleiben den meisten Besuchern jedoch völlig unbekannt.

Wechselvolle Vergangenheit

Neugierig auf Land und Leute hat sich Steffen Ramer mit seiner Kamera auf den Weg gemacht, um die Vielfalt jenseits der Pyrenäen zu entdecken - von den grünen Felsküsten Nordspaniens über weite Hochebenen, Wüstenlandschaften und zahlreiche Gebirge bis zu den Stränden des Mittelmeers. Aquädukte, Moscheen, Kathedralen und Burgen entlang der Route sind steinerne Zeugen einer bewegten Vergangenheit von der Zeit als römische Provinz über die maurische Herrschaft bis zur Rückeroberung durch die Christen.

Aber auch die jüngste Geschichte, die Herrschaft Francos, hat bis heute unübersehbare Spuren hinterlassen. Auf seinen Streifzügen mischt sich der Referent unter Pilger, besucht ausgelassene Fiestas, erhält Einblicke in den Gitarrenbau, schaut bei der Orangenernte über die Schulter, erreicht mit dem Wohnmobil das „Ende der Welt“ am Cabo Fisterra, flaniert über die Boulevards von Madrid und wandert in Begleitung eines störrischen Esels durch die Berge Kataloniens.

Die Kis-Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red