Als ausgesprochen vielfältig erweist sich das umfangreiche diesjährige Jahresprogramm der Ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge Bad Staffelstein . Wie das Pressegespräch mit der katholischen Pastoralreferentin Susanne Lindner und der evangelischen Pfarrerin Anja Bautz offenbart, setzt das umfangreiche Programm zum einem auf Bewährtes, hat aber zugleich einige ebenso einladende und an Gäste wie Einheimische gerichtete Neuerungen in petto.

Mondscheinspaziergänge

Von den Teilnehmern gut angenommene Veranstaltungen wie die Mondscheinspaziergänge auf den Staffelberg, das Karfreitagsschweigepilgern, der Motorradgottesdienst in Stublang oder für die Ausdauernden das einwöchige Fahrradpilgern nach Altötting finden sich auch diesmal wieder im Programm.

„Das Bewährte soll seinen Platz haben, doch genauso wollen wir neuen Ideen eine Chance geben“, so Pfarrerin Anja Bautz. Ein Anliegen der Kur- und Urlauberseelsorge bei der Konzeption des Programms war es, auch „niederschwellige Angebote einzubauen“. So gibt es diesmal im März und April zusätzlich erstmals ein offenes Pilgerangebot, bei dem Einzelpersonen oder auch mehrere Teilnehmer mit Bettina Marg unter Telefon 01522/5242128 oder per E-Mail an bettinamarg@gmx.de, die individuelle Weglänge einer gemeinsamen Pilgerwanderung organisieren können– eben so weit, wie es die Interessierten sich zutrauen. Neu im Programm ist außerdem ein am 7. März startendes und bis zum 11. April laufendes „Klimafasten“-Projekt unter Mitwirkung von Bildungsreferent Johannes Löhlein und Diözesan-Umweltbeauftragtem Sebastian Zink.

Das Abendlieder-Singen auf der Seebühne, welches im Sommer 2021 zusätzlich zum Programm angeboten worden war, ist mit gleich fünf Terminen zwischen Mai und August diesmal von vornherein fest im erarbeiteten Konzept vertreten.

Freilich gibt es Hygienekonzepte angesichts der noch nicht ganz bewältigten Pandemiesituation. Deshalb sei immer auch ein Blick auf die Homepage kurseelsorge-bad-staffelstein.de ans Herz gelegt, wo nicht nur der Programm-Flyer heruntergeladen werden kann, sondern gegebenenfalls auch „aktuelle Informationen“ verlautbart werden.

Die zahlreichen im Freien stattfindenden Angebote des Programms sollen zudem auch jenen die ersehnte Rückkehr ins soziale Miteinander ermöglichen, die in Innenräumen eventuell noch Bedenken haben.

Flyer

Der Flyer mit den Veranstaltungen der Kur- und Urlauberseelsorge ist – neben der erwähnten Online-Version auf der Homepage – in gedruckter Form in den Kirchen und beim Kur- und Tourismus-Service der Stadt Bad Staffelstein in der Bahnhofstraße 1 erhältlich .