Der Winter ist zurückgekehrt und hat weite Landstriche mit seiner weißen Pracht überzogen. Während Kinder und Jugendliche die Winterfreuden genießen, brechen für die Wildtiere besonders harte Zeiten an.

Vegetationsarme Zeit

Vor allem Revierinhabern und allen Jagdausübungsberechtigten kommt jetzt die Aufgabe zu, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Wild auch in der vegetationsarmen Zeit natürliche Äsung findet. Deshalb ist es gerade in der jetzigen Jahreszeit ein ganz besonderen Anliegen der Jäger , die Naturliebhaber und alle Wintersportler daran zu erinnern, auf den markierten Abfahrten, Loipen und Wegen zu bleiben, denn dies kommt in doppelter Hinsicht den Wildtieren zugute. Einerseits werden mit den scharfen Skikanten keine Baum- und Strauchpflanzen abrasiert und andererseits kennen Wildtiere sehr genau die Orte, wo sich regelmäßig Menschen aufhalten, und stellen sich darauf ein. Nachdem jetzt Nahrung Mangelware ist, bedeutet jede Fluchtbewegung einen zusätzlichen Energieverlust. Damit die Nahrungsaufnahme in freier Natur möglich ist, bitten die Jäger darum, um Wildfütterungen einen großen Bogen zu machen, denn Rehe, Hasen, Wildschweine, Fasane und Rebhühner halten sich dort auf, und werden sie gestört, flüchten sie meist in panischer Angst und suchen diese Plätze lange Zeit nicht mehr auf.

Verbissschäden die Folge

Häufig sind dann Verbiss- und Schälschäden an Bäumen die Folge. Auch sollte beim Wintersport von Pisten und Langlaufloipen nicht abgewichen werden. Denn werden Dickungen und Einstände durchquert, wird der Lebensraum von Tieren empfindlich gestört. dr