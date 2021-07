In den kommenden Tagen wird der Maschinenring Coburg-Kronach- Lichtenfels wieder mit einer Drohne Maisfelder überfliegen. Damit soll im Auftrag der Landwirte auf biologische und umweltschonende Weise der Maiszünsler bekämpft werden.

Der Maiszünsler ist ein Schädling , der sich durch die Maispflanze frisst und dadurch massive Schäden anrichten kann. Die GPS-gesteuerte Drohne überfliegt das Maisfeld nach einer vorab festgelegten Route. Dabei wirft sie in regelmäßigen Abständen Kapseln mit Schlupfwespeneiern ab. Diese Kapseln bestehen aus Zellulose und sind biologisch abbaubar. Die Schlupfwespen sind Eiparasiten, d. h. sie suchen die abgelegten Eier des Maiszünslers und legen ihre eigenen Eier in die Maiszünslereier ab. Statt des schädlichen Maiszünslers schlüpfen nun die kleinen nützlichen Schlupfwespen. Dieser natürliche Kreislauf wiederholt sich so lange, bis die Schlupfwespen keine Maiszünslereier mehr finden. Die nur 0,5 mm großen Nützlinge sind mit dem bloßen Auge kaum zu sehen und für Mensch und Tier ungefährlich.

Keine Bild- und Videoaufnahmen

Es werden mit der Drohne keine Bild- und Videoaufnahmen gemacht. Wer sich genauer über die Maiszünslerbekämpfung informieren möchte, der kann in der Geschäftsstelle des Maschinenrings unter Telefonnummer 09574/6333-0 in Marktzeuln-Zettlitz anrufen. red