Der Markt Ebensfeld plant, für fast die Hälfte der Adressen im Marktgemeindegebiet Glasfasernetzanschlüsse bis in jedes Haus zu bauen. Möglich macht diesen großen Schritt in Richtung digitale Zukunft zum einen das Gigabitförderprogramm der Bayerischen Staatsregierung, zum anderen die Deutsche Telekom als künftiger Pächter und Betreiber des kommunalen Glasfasernetzes.

Die Marktgemeinde baut in Ebensfeld mit den Ortsteilen Birkach, Dittersbrunn, Draisdorf, Ebensfeld , Eggenbach, Kleukheim, Kümmel, Kutzenberg, Oberbrunn, Oberküps, Prächting, Unterbrunn und Unterküps das Glasfasernetz aus. Die Deutsche Telekom hat im Rahmen des Betreibermodells die öffentliche Ausschreibung für den Betrieb des Glasfasernetzes in der Marktgemeinde gewonnen. Rund 1190 Haushalte können künftig mit Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) im Internet surfen. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass zu Hause Arbeiten, Lernen, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind.

Bürgermeister Bernhard Storath hebt die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Angebot überzeugen konnten, und freuen uns auf eine kooperative Zusammenarbeit“, sagt Andreas Rudloff, Regionalmanager der Deutschen Telekom .

Betreibervertrag unterzeichnet

Andreas Rudloff von der Deutschen Telekom und der Erste Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensfeld haben am 20. Dezember einen Pacht- und Betreibervertrag unterzeichnet. Nach Planung, Bauausschreibung und Förderantrag kann das Netz von der Marktgemeinde errichtet und die vier geplanten Ausbau-Cluster voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2027 von der Telekom in Betrieb genommen werden.

Die restlichen ca. 800 noch nicht mit direkter Glasfaseranbindung erschlossenen Adressen in Ebensfeld will der Bürgermeister schnellstmöglich in einem zweiten Förderverfahren dazuholen. Aktuell ist aber, gemäß EU-Breitbandleitlinie, aufgrund der gegebenen Versorgung von bis zu einem Gbit/s, ein geförderter Ausbau noch nicht möglich. Das Ziel der Bundesregierung , Glasfaser in jedes Haus bis 2030 zu bringen, rückt aber in greifbare Nähe.

„Glasfaser ist in der Praxis schneller und zuverlässiger als die in die Jahre kommende Kupfertechnik“, erklärt Siegbert Reuther vom begleitenden Ingenieurbüro aus Bad Staffelstein. red