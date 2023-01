„ Die Sternsinger kommen“, hieß es nach zwei Jahren Pandemie-Pause auch wieder in der Pfarrei Sankt Kilian. Nach dem Wortgottesdienst mit Gemeindereferent Matthias Beck machten sich 18 Gruppen mit 70 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in prächtigen Gewändern als Sternsinger auf den Weg durch Bad Staffelstein und den Ortsteilen.

Hohe Spendenbereitschaft

In diesem Jahr wurde zu mehr als 60 Prozent des Stadtgebietes eine Sternsingergruppe gesendet. Bei der Sammlung kam eine stolze Summe von rund 15.700 Euro zusammen. Die Sternsinger brachten den christlichen Segen „20 C+M+B 23“ für das neue Jahr. In diesem Jahr richtet sich dabei der Blick vor allem auf die Kinder in Indonesien.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ war das diesjährige Leitwort der Sternsingeraktion. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor.

Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und Ausbeutung.

Nach 15 Jahren kümmerte sich in diesem Jahr Stefan Sniehotta letztmals als Organisator um die Sternsingeraktion in Bad Staffelstein . Für diesen Posten wird jetzt ein Nachfolger gesucht. gkle