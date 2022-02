Bei der bayerischen Faustball-Meisterschaft der männlichen U14 war auch eine Mannschaft des TSV Staffelstein am Start. Dabei traten die TSV Talente mit einem Mixed-Team in Frammersbach an. Mit zwei Unentschieden und zwei Niederlagen belegten die Staffelsteiner punktgleich mit dem TSV Thiersheim den letzten der fünf Plätze.

Gegen die Thiersheimer fand die Mannschaft um die Trainer Nadine Potzel und Stephan Leicht zum Auftakt gut ins Turnier und gewann den ersten Satz dank einer starken Abwehrleistung von Josef Amon und Peter von Rosen in der Verlängerung mit 12:10. Der zweite Durchgang ging jedoch mit 11:7 den Gegner.

Gegen den späteren Meister TuS Frammersbach und den Zweiten MTV Rosenheim setzte es danach zwei Niederlagen. In der letzen Partie gegen den starken TV Herrnwahlthann zeigte sich das Staffelsteiner Nachwuchsteam von seiner besten Seite und holte einen weiteren Satzgewinn.

Das Trainerduo zeigte sich dennoch zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge und blickt positiv auf die nächste Saison. afi TSV Staffelstein: Josef Amon, Moriz Allert, Peter von Rosen, Finn Donath, Anna Gummerum, Leni Angrabeit

ERGEBNISSE TSV – TS Thiersheim 1:1 (12:10, 7:11) TSV – TuS Frammersbach 0:2 (7:11, 8:11) TSV – MTV Rosenheim 0:2 (5:11, 3:11) TSV – Herrnwahlthann 1:1 (11:7, 6:11)