Mit Heimvorteil gehen die Handballerinnen des TV Oberwallenstadt in ihre Bezirksoberliga-Partie am Wochenende. Am Samstag um 17 Uhr ist im Sportzentrum an der Friedenslinde der TV Marktleugast zu Gast. Allerdings ist aufgrund der Pandemiesituation eine kurzfristige Absage liegt noch jederzeit möglich.

Bezirksoberliga, Frauen

TV Oberwallenstadt –

TV Marktleugast

Nach der klaren 16:27-Niederlage bei der SG Helmbrechts/Münchberg unternehmen die TVO-Handballerinnen gegen den Tabellensiebten Marktleugast den nächsten Versuch, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen. Die vierte Niederlagen in Serie will man auf jeden Fall verhindern. Vor allem in der Offensive wollen dieTVOlerinnen diesmal an Sicherheit zurückgewinnen und so die Hinspiel-Niederlage vom November wiedergutmachen. Unsicher ist die Teilnahme von Spielführerin Nina Lausch und Torfrau Andrea Fischer . Dafür wieder nach Verletzung einsatzbereit ist Keeperin Kathrin Müller. afi