Beim Tabellendritten HSV Hochfranken wollen die Handball-Frauen vom TV Oberwallenstadt (4.) am Sonntag (18 Uhr) in der Bezirksliga die nächsten Punkte einfahren. Nach dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz können die TVO-Frauen um Torhüterin Andrea Fischer (Foto) am Wochenende am punktgleichen HSV vorbeiziehen. Für das Auswärtsspiel im Fichtelgebirge steht Trainer Axel Roß der gesamte Kader zur Verfügung. Foto: Heike Günther