Ab Mittwoch, 14. September, beginnt beim TV Oberwallenstadt 1908 wieder der Trainingsbetrieb. Folgende sportliche Aktivitäten werden angeboten: Gymnastik „50 plus“: In einer für Frauen und Männer geeigneten Übungsstunde wird die Fitness im Alter trainiert. Die Gymnastik findet unter der Leitung von Renate Krippner (09571/6339) immer Donnerstag von 10 bis 11 Uhr statt.

Turnen: Die Turnstunde für das „Purzelvolk“ (Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren) startet am Donnerstag von 16.15 bis 17.30 Uhr. Auskünfte gibt Helga Bätz (09571/72412).

Ebenfalls beginnt das Training für Schüler und Schülerinnen ab sechs Jahren immer montags von 17.30 bis 19 Uhr. Weitere Auskünfte geben die Übungsleiterinnen Helga Bätz (09571/72412) und Renate Krippner (09571/6339). Für Wettkampfturnerinnen findet das intensive Training mittwochs und freitags jeweils von 17.30 bis 19.30 statt. Alle Übungsstunden finden in der Sporthalle des TV Oberwallenstadt in der Krößwehrstraße 45 in Lichtenfels statt. red