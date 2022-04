In einem Club im östlichen Landkreis kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitsdienst und einem 23-jährigen Gast. Da sich der Besucher äußerst aggressiv verhielt, wurde er gebeten, die Veranstaltung zu verlassen, und sollte nach draußen begleitet werden. Dort kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf der Türsteher mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Beschuldigte konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. pol