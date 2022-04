Auch in ihrem letzten Punktspiel mussten die Altenkunstadter Tischtennis-Damen eine klare Niederlage einstecken. Damit beendete der TTV die Bezirksoberliga-Saison ohne jeglichen Sieg.

Bezirksoberliga, Damen

TSV Unterlauter II –

TTV Altenkunstadt 8:3

Diese Liga ist für die Altenkunstadterinnen einfach eine Klasse zu hoch. Die einzigen zwei Zähler resultieren daraus, dass Tiefenlauter II nicht angetreten ist. Die Gastgeberinnen stellten eine gut aufspielende Mannschaft und fuhren einen sicheren Sieg ein. Nur das Doppel Beier/Gack sowie im Einzel Petra Gack und Ulrike Taube punkteten für den TTV und hielten die Niederlage somit in Grenzen. Ansonsten waren die TSVlerinnen jederzeit überlegen, so dass der Sieg voll in Ordnung geht. gi Ergebnisse: E. Meyer/Probst – Dräger/ Taube 3:0; J. Meyer/Hoyer – Beier/Gack 1:3; E. Meyer – Dräger 3:0; J. Meyer – Beier 3:0; Probst – Taube 3:2; Hoyer – Gack 1:3; E. Meyer – Beier 3:0; J. Meyer – Dräger 3:0; Probst – Gack 3:0; Hoyer – Taube 1:3; Probst – Beier 3:1