Keinen Sieger gab es im Topspiel der Tischtennis-Landesliga Nordnordost zwischen den Burgkunstadtern und den Bambergern.

Landesliga Nordnordost, Herren

TTC Burgkunstadt –

TSG Bamberg 8:8

Bereits die Doppel waren hart umkämpft. Das Match Kern/ Klieme gegen Lelle/Zack gewannen die beiden Bamberger mit 21:19 im „Fünften“. Die TTCler starteten besser in die Einzel und drehten das 1:2 nach Erfolgen durch Manuel Eideloth, Stefan Kern, Gerald Nidetzky und Sven Pol in eine 5:3-Führung. Dann hingegen kippte die Partie: Jürgen Freiberger und Spitzenspieler Lelle, gegen den die TTCler erneut wenig zu bestellen hatten, glichen zunächst aus. Zudem gewannen Christoph Fredrich, Roland Lorek und Christoph Brielmaier ihre Einzel, so dass die Bamberger mit 8:5 führten und den Sack hätten zumachen können. Sven Pol setzte sich nach 1:2-Satzrückstand noch gegen Jürgen Freiberger durch, ehe Niklas Klieme für den TTC mit einem Sieg über Andreas Zack das Schlussdoppel erzwang. Eideloth/Pol lieferten sich gegen Lorek/Freiberger einen Schlagabtausch, bei dem die Burgkunstadter mit 17:15 im Entscheidungssatz für das 8:8 sorgten. fk Ergebnisse: Eideloth/Pol – Fredrich/Brielmaier 3:2, Linz/Nidetzky – Lorek/Freiberger 1:3, Kern/Klieme – Lelle/Zack 2:3, Eideloth – Fredrich 3:1, Linz – Lelle 0:3, Kern – Brielmaier 3:2, Nidetzky – Lorek 3:1, Pol – Zack 3:1, Klieme – Freiberger 0:3, Eideloth – Lelle 0:3, Linz – Fredrich 1:3, Kern – Lorek 0:3, Nidetzky – Brielmaier 1:3, Pol – Freiberger 3:2, Klieme – Zack 3:1, Eideloth/Pol – Lorek/Freiberger 3:2