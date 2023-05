Knapp über ein Jahr ist es her, da herrschte bei der zweiten Mannschaft des TTC Burgkunstadt reichlich Frust: Trotz einer fulminanten Aufholjagd reichte es in der coronabedingt verkürzten Saison 2021/22 nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses nicht zum Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Und auch die Vorzeichen für die neue Spielzeit in der Bezirksliga standen nicht gut, sollte doch unter anderem in Christopher Eideloth der Spitzenspieler verletzungsbedingt mindestens die Hinrunde verpassen.

So lautete das Ziel lediglich Klassenerhalt. Dass es dann die Meisterschaft in der Bezirksliga wird, kam unerwartet. Schon die Hinrunde verlief überraschend positiv, als die TTC-„Zweite“ von einem Ausrutscher des Meisterschaftsfavoriten TSG Bamberg II profitierten und diesen in heimischer Halle mit 9:7 bezwangen.

Außerdem traten die Burgkunstadter häufiger als gedacht in Bestbesetzung an und konnten sich auf tatkräftige Unterstützung aus der dritten und vierten Mannschaft verlassen. So standen zur Winterpause tatsächlich Tabellenplatz 1 und nur eine Niederlage gegen Schwürbitz II zu Buche. Zur Rückrunde verstärkte Niklas Klieme die „Zweite“ in der Hoffnung, den Spitzenrang verteidigen oder zumindest den Relegationsplatz zu sichern.

Und das gelang: Im Schlüsselspiel gleich zum Rückrundenauftakt erkämpften sich die TTCler trotz zwischenzeitlich großem Rückstand noch ein 8:8 in Bamberg, wahrten so einen Punkt Vorsprung gegenüber der TSG und gaben die Tabellenführung bis zum Schluss nicht mehr her. Mit 31:5 Punkten und einem Spielverhältnis von 154:74 sicherten sich die Burgkunstadter verdient die Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga.

Manfred Schneider , der mit 21:3 Siegen eine der besten Einzelbilanzen der Liga erreichte, sowie Leon Kern, der nach einer schwierigen Hinrunde in der Rückrunde mit zehn Einzelsiegen ohne Niederlage auftrumpfte, taten sich als Leistungsträger in einer sehr homogenen Mannschaft hervor. So wiesen alle acht eingesetzten Stammspieler in der Rückrunde eine positive Bilanz vor. fk