Bad Staffelstein vor 15 Stunden

TSV-Frauen von Abstieg bedroht

Faustball Die Staffelsteinerinnen verlieren in Gärtringen gegen den Gastgeber nach einer 2:1-Führung mit 2:3. Für den Verbleib in der Bundesliga benötigt das Team von Trainer Bernd Donath eine Kraftanstrengung in den restlichen vier Spielen.