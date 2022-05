Das Mammutwochenende der Bundesliga-Frauen des TSV Staffelstein brachte nicht das erhoffte Ergebnis. Vier Spiele – zwei davon am heimischen Peter-J-Moll-Platz standen auf dem Programm – und alle vier gingen verloren. „Leider lief es nicht so wie geplant“, resümiert die Staffelsteinerin Toni Völkel. „Wir müssen einfach auf allen Positionen mutiger werden – und wenn wir vorne sind, auch konsequent bis zum letzten Ball spielen, um uns mal mit einem Sieg belohnen zu können.“

Bundesliga Süd, Frauen

TSV Staffelstein –

TSV Dennach 0:3 (8:11, 7:11, 4:11)Gegen den Spitzenreiter startete der TSV Staffelstein mit Franziska Niederle/Pia Donath im Angriff, Jule Donath im Zuspiel und Nadine Potzel/Leonie Sturm in der Abwehr. Und die Staffesteinerinnen fanden überraschend gut ins Spiel, hielten gerade im ersten Satz lange mit. Doch in den entscheidenden Phasen waren die Gäste das klar stärkere Team und holten sich verdient einen klaren Erfolg.

TSV Staffelstein –

TSV Pfungstadt 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 9:11)In der Abwehr spielte Toni Völkel für Sturm, im Angriff Ulla Donath für Niederle. Und erneut hatten die Badstädterinnen einen Topstart. Dank einer soliden Leistung schnappten sie sich den ersten Satz mit 11:6. In Durchgang 2 gingen die Gastgeberinnen erneut in Führung. Doch dann schlichen sich Fehler in das Spiel der Heimmannschaft ein, so dass der Vorsprung nicht ins Ziel gebracht werden konnte.

Auch danach schaffte es Staffelstein nicht, mit der nötigen Konsequenz zu punkten. Die immer stärker werdenden Pfungstadter sicherten sich die die Sätze jeweils mit 11:9.

TSV Staffelstein –

TV Segnitz 0:3 (7:11, 4:11, 10:12)Gegen die Gastgeber war für die Staffelsteinerinnen in den ersten beiden Durchgängen nicht mehr drin als mitzuspielen. Druck konnten sie zu keiner Zeit aufbauen. Erst im dritten Satz ging ein Ruck durch das Team, der Kampfgeist war geweckt. Nun war es eine Partie auf Augenhöhe. Staffelstein zeigte starke Aktionen, doch beim Stand von 10:10 unterliefen den Badstädterinnen zwei Eigenfehler.

TSV Staffelstein –

TV Unterhaugstett 0:3 (4:11, 8:11, 10:12)Ein verpatzter Start führte zum schnellen 0:1-Rückstand. Erst Mitte des zweiten Abschnitts fanden die Staffelsteinerinnen zu ihrem Spiel, das 8:11 war aber nicht mehr zu verhindern. Mit dem Rücken zur Wand lief der TSV zu starker Form auf, dominierte das Geschehen und führte mit 10:7. Doch machte er den Sack nicht zu, ließ drei Matchbälle ungenutzt und gab fünf Punkte in Folge ab. stp TSV Staffelstein: Ulla Donath, Pia Donath, Franziska Niederle, Nadine Potzel, Jule Donath, Toni Völkel und Leonie Sturm