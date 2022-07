Nach zwei Jahren coronabedingter Pause startete die Fränkische Turnliga der Männer mit ihrem ersten Wettkampf in Michelau. Drei Teams waren angetreten, um sich im Kürwettkampf am Boden, Pauschenpferd, an den Ringen, im Sprung, am Barren und Reck zu messen. Die TG Mittelfranken stellte ein Team aus erfahrenen und jungen Turnern aus Heilsbronn und dem Raum Erlangen. Auch die Turngemeinschaft Obermain, die als Gastgeber verletzungsbedingt ersatzgeschwächt antrat, setzte sich aus Altgedienten und Turnnachwuchs aus Michelau, Altenkunstadt, Forchheim und Hallstadt zusammen. Lediglich die TS Lichtenfels stellte ein Team aus den eigenen Reihen, allerdings musste die TSL ihre Riege kurzfristig pandemiebedingt umstellen und Julian Kochhafen um Aushilfe bitten.

Schon nach dem ersten Gerät, das die Mittelfranken mit 34,25 Punkten und die TG Obermain mit 33,25 am Boden beendeten, demonstrierten die Korbstädter mit 36,20 Zählern am Zittergerät Pauschenpferd ihre Stärke.

Der Abstand veränderte sich an den beiden nächsten Geräten kaum. So entschied die TG Obermain mit 1,25 Punkten Vorsprung die Ringe und mit 0,30 den Barren für sich, gab am Sprung allerdings 3,20 Zähler an die TSler ab. Die Mittelfranken waren zu diesem Zeitpunkt schon abgeschlagen.

Vorentscheidung am Reck

Mit den drei höchsten Noten am Reck legten Daniel Roppel (12,5), Florian Müller (11,4) und Florian Göhring (10,0) mit 33,90 Gerätpunkten vor. Nachdem die beiden Konkurrenten nur auf knapp über 26 Zähler kamen, war den TSlern der Sieg schon vor dem letzten Gerät nicht mehr zu nehmen. Am Boden bauten die Lichtenfelser ihren Vorsprung noch einmal um knapp vier Punkte aus. Clemens Weisser vom gastgebenden TV Michelau überreichte den Teilnehmern bei der Siegerehrung Gastgeschenke der örtlichen Sponsoren. Er zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der Sportler und freute sich über das Aufleben der fränkischen Turnliga. peja Mannschaft: 1. TS Lichtenfels 211,10 Punkte, 2. TG Obermain 195,55; 3. TG Mittelfranken II 185,20 / Einzel: 1. Florian Müller 69,95; 2. Daniel Roppel 69,50; 3. Florian Göhring (alle TS Lichtenfels ) 67,15; 4. Höhlein Markus 54,20; 5. Christian Zimmermann (beide TG Obermain) 53,60; 6. Tobias Stubrach (TG Mittelfranken II) 50,80