Nachdem den Handballern der Turnerschaft Lichtenfels am vergangenen Wochenende das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte – der Gegner HSG Rödental/Neustadt II hatte mehrere Infizierte und musste absagen – hoffen sie nun am Sonntag den Spielbetrieb in der Bezirksliga wieder aufnehmen zu können. Die SG Bamberg/Hallstadt soll um 15 Uhr im Sportzentrum an der Friedenslinde gastieren.

Bezirksliga, Männer

TS Lichtenfels –

SG Bamberg/Hallstadt

Bis Mitte der Woche haben die TS-Verantwortlichen von der SG keinen Antrag auf Verlegung erhalten. Und auch die Mannschaft von Spielertrainer Cornelius John ist personell so aufgestellt, dass sie antreten kann. Eine kurzfristige Absage liegt in diesen Zeiten allerdings immer im Bereich des Möglichen.

Die Tabellensiebte Lichtenfels , der ohne Lukas Will und Philipp Mahler an den Start geht, trifft mit der SG Bamberg/Hallstadt auf eine große Nummer. Die SGler feierten hohe Siege über Hochfranken und den HC Bamberg II und stehen auf dem vierten Tabellenplatz, drei Ränge vor Lichtenfels . Die TSL-Gäste sind mit schnellen Spielern bestückt, die gut im „Eins-gegen-Eins“ agieren und die John-Truppe dadurch vor Herausforderungen stellen dürfte. SG-Coach Frank Steinberger kennt die Lichtenfelser Mannschaft außerdem sehr gut, so dass er seine Männer bestens einstellen kann.

„Wir sind nicht Favorit. Ich werde die Mannschaft aber bestmöglich vorbereiten. Wir werden alles reinhauen, um das Spiel lange offen zu halten und möglichst zu punkten“, sagte TSL-Spielertrainer Cornelius John im Vorfeld der Partie. gü