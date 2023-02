Zum dritten Mal hintereinander hat das Meranier-Gymnasium Lichtenfels (MGL) die Auszeichnung „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ erhalten. Die Jury – bestehend aus Vertretern des Umweltministeriums, des Kultusministeriums, der ALP (Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung) und des LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern) – hat auch dieses Jahr eine Urkunde und eine Fahne geschickt, die als deutliches Zeichen für das Engagement vieler MGLer gilt.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Die Auszeichnung erhalten Schulen, die Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der Schulgemeinschaft aufrechterhalten und weiter vertiefen. Das gelang im vergangenen Schuljahr durch Information sowie auch durch konkrete Aktionen.

So durften sich zum Beispiel je zwei Schüler aus allen fünften und sechsten Klassen als „Umweltscouts“ ausbilden lassen, die für ihre Mitschüler kompetente Ansprechpartner für umweltfreundliches Verhalten an der Schule sein sollen. Außerdem wurden in allen Klassenzimmern Sammelboxen aufgestellt, in denen leer geschriebene Stifte, Tintenpatronen, Korrekturmittel etc. gesammelt werden, um sie anschließend zum Recyceln zu schicken.

Auch dieses Schuljahr werden wieder verschiedene Veranstaltungen angeboten, die zu einem nachhaltigen Verhalten anregen sollen. Die Umwelt-AG bietet verschiedene Aktionen an wie den Besuch eines Bio-Bauernhofs oder die Herstellung von Naturkosmetik.

Die diesjährige Autorenlesung für die Oberstufe hat die Autorin und Forstökonomin Carina Wohlleben zu Gast, die aus ihrem Buch „Die Welt ist noch zu retten“ vorlesen wird. Die SMV plant einen Second-Hand-Basar, um dem Konsumwahnsinn und der Ressourcenverschwendung der Modeindustrie etwas entgegenzusetzen. red