Auf dem Festnetzanschluss der Polizeiwache Altenkunstadt meldete sich am Mittwoch gegen 11 Uhr ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter. Hierbei sprach der männliche Unbekannte in gebrochenem Deutsch mit indischem Akzent. Als dieser bemerkte, dass er mit der Polizei telefonierte, beendete er den Anruf sofort. Am Nachmittag probierte es der Unbekannte erneut mit der identischen Vorgehensweise bei einem 71-Jährigen aus Lichtenfels . Dabei bot der vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter dem 71-Jährigen an, seinen PC und sein Smartphone mittels eines Programmes auf Schadsoftware zu überprüfen und dies zu bereinigen. Als der Anrufer ihn aufforderte, seine Online-Banking- Daten zu übermitteln, wurde der Senior stutzig und gab bewusst ein falsches Passwort heraus. Seine Kreditkartendaten gab er jedoch richtig heraus, woraufhin sich aber die Bank umgehend bei ihm meldete, da vermutet wurde, dass es sich um einen Betrug handelt. Der 71-Jährige ließ seine Kreditkarte sperren, es entstand kein Schaden. Aufgrund des Anrufs appelliert die Polizei an die Bürger, keine persönlichen Daten an unbekannte Anrufer herauszugeben und allgemein mit Vorsicht zu handeln.

Mann greift Polizeibeamte an

Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Mittwoch gegen 19 Uhr der Polizei mit, dass eine offensichtlich stark alkoholisierte Person vor einer Fahrschule in der Coburger Straße liege. Beim Eintreffen der Polizei war der 23-Jährige zunächst nicht ansprechbar, weshalb ein Rettungswagen verständigt wurde. Nach kurzem Wachrütteln gab der junge Mann an, neben Alkohol auch Medikamente konsumiert zu haben. Beim Erblicken des Rettungsdienstes drohte der 23-Jährige zunächst mit Gewalt und versuchte zu flüchten. Als die Polizisten den aggressiven Mann auf dem Boden fixierten, verletzte er die Beamten durch mehrere Fußtritte. pol