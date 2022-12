Traditionell zwischen den Jahren kamen die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes zusammen zum weihnachtlichen Beisammensein. Neben dem besinnlichen Teil mit Gedicht, Liedern und Geschichte standen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Vorsitzender Markus Pülz freute sich im Café-Bistro Lichtblick über die große Anteilnahme der Mitglieder an dieser Feier. Anschließend hielt er Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr. Auch für 2023 sind wieder etliche Veranstaltungen geplant. Mit den Lebenshaltungskosten und den hohen Nebenkosten bei der Miete sprach er das an, was die Menschen zurzeit beschäftigt. Weitere Eckpunkte seiner Ausführungen waren die aktuelle wirtschaftliche Lage, die EU-Schuldenkrise als auch Naturkatastrophen und der Krieg.

Jahrzehntelange Treue

Folgend standen Ehrungen von Mitgliedern für langjährige Vereinstreue an. Zusammen mit Kerstin Luthardt, stellvertretende Vorsitzende, ehrte er Martin Wich, Margarita Thierauf und Fred Matuschek für zehn Jahre; Robert Göhring für 25 Jahre sowie Werner Doppelt und Gundi Stadelmann für 30 Jahre. Ein gemütliches Beisammensein mit Abendessen schloss sich an. che