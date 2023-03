Der Vorstand der 71 Mitglieder und sieben Ehrenmitglieder zählenden Soldatenkameradschaft (SK) 1874 Michelau mit ihrem Ersten und stellvertretenden Vorsitzenden Konrad Laux und Dieter Schneider hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen.

Konrad Laux begrüßte die rund 30 Kameradinnen und Kameraden, die der Einladung gefolgt waren, und hier besonders den Bürgermeister der Gemeinde Michelau Jochen Weber, den stellvertretenden Landrat Helmut Fischer , den Kreisvorsitzenden des BKV-Kreisverbandes Bad Staffelstein Roland Leicht sen., den dritten BKV-Kreisvorsitzenden Roland Leicht jun., die beiden Ehrenmitglieder Gilbert Holland und Hilmar Aumüller sowie den Oberschützenmeister vom Schießsportzentrum Michelau Hans Jürgen Schug.

Bürgermeister Jochen Weber wünschte in seinem kurzen Grußwort unter anderem, dass die Schaffenskraft an der Vereinsspitze mit Konrad Laux noch lange anhält und die Kameradschaft noch Jahrzehnte bestehen bleibt, die aktive Kameradschaft ist ein Aushängeschild für die ganze Gemeinde.

Anschließend ließ Laux seinen Jahresbericht Revue passieren, in dem er auf die Aktivitäten der Kameradschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 einging.

Langjährige Treue

Bei den anschließenden Ehrungen wurden durch den dritten Kreisvorsitzenden Roland Leicht jun. und Konrad Laux folgende Kameraden geehrt: Die vereinsinterne Treuenadel in Silber für 10-jährige Mitgliedschaft mit Urkunde erhielten Karsten Marr und Marcel Holland, die Urkunde für 40-jährige treue Mitgliedschaft Alfred Hartmann .

Zur Freude der Kameradschaft konnten Claudia Fock und Manuela Lang als neue Mitglieder aufgenommen werden.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge stellte Konrad Laux den Antrag, den Jahresbeitrag von derzeit 15 Euro auf 20 Euro zu erhöhen, was von den Mitgliedern einstimmig angenommen wurde.

Geplante Veranstaltungsteilnahmen 2023 sind am 7. Mai die Teilnahme an der 66. Soldaten- und Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen (Aufstellung am Busparkplatz unterhalb der Basilika) sowie vom 17. bis 19. Juni das Michelauer Schützenfest. Sieben weitere Veranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte werden rechtzeitig bekannt gegeben. Peter Vietze