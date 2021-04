Eine Streife der Polizei Lichtenfels wurde am späten Freitagnachmittag auf eine sechsköpfige Personengruppe aufmerksam, die sich vor der Kapelle am Kapellenberg aufhielt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Personen aus sechs verschiedenen Haushalten stammten. Da sie den gesetzlichen Mindestabstand nicht einhielten und zudem keinerlei Mund-und Nasen-Schutz trugen, erhalten die sechs nun jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz . Auch am Karsamstag gingen unzählige Mitteilungen bei der Polizei wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln ein. Insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen werden an das Landratsamt weitergeleitet. Zum einen waren es Angler, überwiegend aus einem anderen Bundesland, welche sich nicht an die Abstandsregeln hielten , zum anderen waren es vier Bekannte, die zusammen eine Shisha rauchten. Die Ordnungswidrigkeitenverfahren werden vom Landratsamt geprüft, woraufhin empfindliche Bußgelder erlassen werden könnten.