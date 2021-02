Vor einigen Tagen verstarb mit Florian ("Flori") Guthseel ein langjähriger Fußballer des 1. FC Schwürbitz 09 im Alter von 82 Jahren. Der Jubilar war in den 50er, 60er und 70er Jahren in den Reihen des FC Schwürbitz ein sehr guter Fußballer , Mittelstürmer und Torjäger , sowie gleichzeitig Spielertrainer , der auch in früheren Jahren in damals höheren Spielklassen bei umliegenden Fußballvereinen (FC Michelau, Sylvia Ebersdorf, VfL Frohnlach) kickte. Er spielte sogar in der Oberfranken-Auswahl sowie bei der "AH 500". Viele Jahre war er ein Ausnahmestürmer mit Torjägerqualitäten, so auch in seiner Zeit beim FC Schwürbitz , wo er als Spieler und Trainer für einige Aufstiege sorgte. Gegen den FC Nürnberg schoss er mit seiner damaligen Mannschaft des FC Michelau sogar drei Tore (das Spiel endete schließlich 3:3 unentschieden). ha