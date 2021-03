Der Geschäftsmann und Firmengründer Josef Schmidt verstarb am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 89 Jahren. Josef Schmidt war ein nach vorne strebender Unternehmer , der durch mutige und verantwortungsbewusste Entscheidungen ein Unternehmen aufgebaut hat, das seit über 50 Jahren zahlreichen Mitarbeitern in der Region einen stabilen Arbeitsplatz gibt.

Josef Schmidt wurde 1932 in Ungarn geboren und musste mit seiner Familie nach dem Krieg nach Deutschland fliehen. Hier trat er als Zwölfjähriger eine Lehre als Sattler, Tapezierer und Polsterer an. 1953 folgte die Heirat mit seiner Frau Maria und beide zogen aus Oberbayern nach Oberfranken. Hier wurden Polsterer gesucht und er bekam eine Anstellung in Weidhausen. Schon frühzeitig strebte er an, beruflich weiterzukommen, und so bestand er seine Prüfung zum Polstermeister. Damals war er mit 26 Jahren der jüngste Polstermeister in der Region.

Der berufliche Werdegang führte ihn nach Staffelstein. In den darauffolgenden Jahren reifte in ihm der Entschluss zur Selbstständigkeit. Im Jahre 1969 gründete Josef Schmidt zusammen mit seiner Frau die noch heute in dritter Generation existierende Firma "Maintal Betten". Damals hieß sie noch " Josef Schmidt Polstermöbel". Mit zehn Mitarbeitern startete er in gemieteten Räumen in Staffelstein. Alle Ersparnisse, die das junge Ehepaar bis dahin zur Seite legen konnte, wurden in die Gründung der neuen Firma gesteckt. Aus den provisorischen Räumlichkeiten in Staffelstein konnte das Unternehmen 1972 in eigene Betriebsräume in Reundorf umziehen. Durch seine Risikobereitschaft und Zielstrebigkeit, aber auch durch die tatkräftige Mithilfe seiner Frau vergrößerte Josef Schmidt nach und nach sein Unternehmen. 1996 übergab er die Führung seines Lebenswerkes an seine Tochter Roswitha Wittmann. Sein Enkel Tobias Wittmann übernahm das Unternehmen 2014. Im Jahr 2019 wurde das 50-jährige Firmenbestehen gefeiert.

Eine besondere Persönlichkeit

1976 zog er mit seiner Frau und Tochter Roswitha in sein eigenes Haus nach Reundorf , wo er bis zu seinem Tod lebte. 2003 konnte er mit seiner Frau Maria in der Christkönigkirche in Reundorf goldene Hochzeit feiern. 2008 verstarb seine Frau. Nach ihrem Tod fand er noch einmal eine Partnerin, mit der er viele glückliche Jahre verbringen durfte und viel gereist ist. Sie verstarb vier Wochen vor ihm. Josef Schmidt war ein sehr geachteter Mensch und eine besondere Persönlichkeit. Zu seinen Ehren benannte die Stadt Lichtenfels im Dezember 2019 eine Straße im Neubauviertel von Reundorf nach ihm, was ihn sehr gefreut hat und stolz machte.

Neben seiner Arbeit pflegte er zahlreiche Hobbys. Er liebte das Angeln, war ein begeisterter Reiter und Großwild-Jäger, der durch seine Passion fast die ganze Welt bereiste. Er bestand viele Abenteuer und konnte stundenlang über seine Erlebnisse erzählen. Josef Schmidt stammte aus einfachen Verhältnissen und musste von Anfang an schwer arbeiten. Er ist immer bodenständig geblieben. In den letzten zwei Jahren seines Lebens war er gesundheitlich etwas angeschlagen, jedoch konnte er bis zum Schluss ein selbstbestimmtes Leben führen.

Beinahe jeden Tag spazierte er durch Reundorf und unterhielt sich gerne mit den Bekannten und Nachbarn. Täglich drehte er in seinem geliebten Schwimmbad seine Runden, machte Gymnastik, um sich beweglich zu halten und schaute ab und zu in seiner Firma vorbei. Seiner Familie ist er großes Vorbild. Ein sehr inniges Verhältnis verband ihn besonders mit seiner Tochter Roswitha, seinen beiden Enkelsöhnen Lennart und Tobias und seinem Urenkel Vincent. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Leere und Traurigkeit bei seinen Lieben, aber auch den Trost, dass er ohne Leiden und Siechtum aus dem Leben gehen konnte.