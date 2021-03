Am Sonntag ist nach kurzer Krankheit im Alter von 95 Jahren Philipp Dumproff aus Ebensfeld, der seit 2015 im Pflegeheim "Eugeria Obermain" lebte, verstorben - zwei Jahre nach seiner Ehefrau Margareta. Vom Alten Gymnasium in Bamberg aus musste Philipp im Alter von 17 Jahren in den Zweiten Weltkrieg an die Ostfront ziehen und wurde 1943 im Alter von 18 Jahren so schwer verletzt, dass man ihm den rechten Arm und das linke Bein amputieren musste. Er war seit vielen Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen, beteiligte sich aber rege am Ebensfelder Vereinsleben. Viele Jahre war er Mitglied beim TSV Ebensfeld und seit 75 Jahren Mitglied der Soldatenkameradschaft 1874. Außerdem war er das letzte lebende Gründungsmitglied des VdK-Ortsverbands Ebensfeld. Für den FT war er von 1950 bis 1960 ein zuverlässiger Berichterstatter. Dumproff hinterlässt drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel. hmz