Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des Jagdschutz- und Jägervereins Lichtenfels statt. Vorsitzender Michael Ament begrüßte die zahlreich erschienenen Jägerinnen und Jäger in Trieb. Er freute sich über die rege Teilnahme, viele alte Bekannte, aber auch neue Gesichter und angehende Jungjägerinnen und Jungjäger aus dem derzeit laufenden Jagdscheinvorbereitungskurs.

Irrungen und Wirrungen

In seinen einleitenden Worten ging Ament zunächst ausführlich auf die Geschehnisse im Dachverband, dem Bayerischen Jagdverband (BJV), ein, denn das Gerangel um das Präsidium des Dachverbandes, unschöne Vorkommnisse bei Versammlungen und Veranstaltungen und zuletzt die Landesversammlung in Hof hatten bundesweit für Aufregung, mediales Interesse und auch teilweise Meinungsmache in Gesellschaft, Politik und Presse gesorgt. Neben einem ausführlichen Bericht über die Vorkommnisse und die Teilnahme der Kreisgruppe Lichtenfels an der Landesversammlung in Hof machte Ament transparent, dass sich die Kreisgruppe Lichtenfels beim Wahlmarathon in Hof weiterhin und mit Überzeugung hinter das alte und neue BJV-Präsidium um Präsident Ernst Weidenbusch und seinen Generalsekretär Pollner gestellt hat.

Für 2024 sei wieder ein Verbissgutachten geplant, wobei auch Aspekte wie die zunehmende Beunruhigung des Wildes durch Freizeitaktivitäten der Bevölkerung, die Lichtverhältnisse und die Wasserverfügbarkeit in den jeweiligen Revieren in das Gutachten einfließen sollen.

Eine neue Jagdschule sei von einer privaten Betreiberin in Hohenpöls in Planung und es wurde beschlossen, dieser die Nutzung des Schießstandes mit ihren Kursteilnehmern zu ermöglichen.

Danach folgten die Berichte aus den verschiedenen Bereichen der BJV-Kreisgruppe. Der würdige Rahmen der Hauptversammlung wurde auch genutzt, um langjährige und treue Waidkameraden zu ehren.

Langjährige Treue

Für 25-jährige Mitgliedschaft waren dies Alfons Hrubesch, Andreas Winkler , Elisabeth Göring, Oliver Bär, Joachim Gerber und Joachim Lanzloth. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Edmund Herold und Werner Pietschmann geehrt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Georg Will geehrt. Und auf 65 Jahre blickt Rolf Rießner zurück. red