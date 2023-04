Bereits zum dritten Mal war die Fußballschule des 1. FC Nürnberg im Rahmen des FCN-Feriencamps in Oberwallenstadt bei der DJK Lichtenfels zu Gast. Wieder waren Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren eingeladen, ihr fußballerisches Können unter Beweis zu stellen und zu verbessern. Dazu begleiteten ausgebildete Jugendtrainer der FCN-Fußballschule die Kinder an drei Tagen in den Osterferien.

89 Kinder aus 20 verschiedenen Vereinen aus vier Landkreisen fanden den Weg nach Oberwallenstadt . Damit wurde der Teilnehmerrekord vom letzten Jahr erneut gebrochen und das Camp war komplett ausgebucht. Neun Jugendtrainer trainierten die Kinder in altersgerechten Gruppen und schafften es, die Kinder aus den verschiedenen Vereinen zu Teams zu formen, in denen das Miteinander groß geschrieben wurde. Nach der Teambildung drehte sich natürlich drei Tage lang alles um den Fußball.

Neben Geschicklichkeitsübungen wurde auch an der Ballbeherrschung gearbeitet. Torschusstraining sowie das präzise und scharfe Zuspiel gehörten ebenfalls zum Repertoire der Fußballschule. Zusätzlich zum Techniktraining fanden täglich Funino-Spiele in Turnierform statt, um nicht nur die individuellen Fähigkeiten, sondern auch das Zusammenspiel in der Mannschaft zu verbessern.

Mini-WM ausgespielt

Höhepunkt des Camps war die „Mini-WM“ am letzten Tag, bei der jede Gruppe einem Land zugelost wurde. Bei den Jüngeren hieß das Finale Spanien gegen Norwegen, bei den Älteren Deutschland gegen die Türkei. Norwegen und die Türkei gewannen die knappen Endspiele jeweils im Elfmeterschießen .

Um den Kindern diese tolle Möglichkeit in den Ferien zu bieten, musste der ausrichtende Verein einen hohen organisatorischen Aufwand betreiben. DJK-Jugendleiter Christian Göpfert begann bereits ein halbes Jahr im Voraus mit der Planung. Andy Hümmer sorgte als Verantwortlicher im und um das Sportheim dafür, dass in jeder Pause die richtige Verpflegung bereit stand und half auch sonst überall aus, wo Not am Mann war. Aufgrund der angekündigten kalten Temperaturen organisierte Christian Göpfert kurzfristig noch 100 gesponserte Fleecemützen und bot den Eltern die Möglichkeit, morgens noch Fleecehandschuhe und Thermounterwäsche für die Kinder vor Ort zu kaufen.

Alle Kinder waren am Ende der drei Tage restlos begeistert und bekamen neben der bereits zu Beginn verteilten FCN-Komplettausrüstung, bestehend aus Trikot, Hose und Stutzen, noch eine Urkunde und einen FCN-Ball als Erinnerung mit nach Hause. red