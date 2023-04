Im gut besuchten Sportheim fand die Jahreshauptversammlung des 1. FC Burgkunstadt statt. Dabei zeigte sich die Vereinsführung mit dem sportlichen Verlauf der letzten Jahre mehr als zufrieden.

Der sportliche Leiter Holger Ramming blickte noch einmal auf die Saison 2021/22 zurück. Während die zweite Mannschaft den dritten Platz in der A-Klasse belegte, schaffte das Aushängeschild den zweiten Platz und sicherte sich damit den Relegationsplatz.

Im Spiel um den Aufstieg musste man sich vor 900 Zuschauern in Küps zwar knapp gegen Marktzeuln geschlagen geben, gewann aber viele Sympathien.

Jugend ist das Fundament

In der laufenden Saison belegt die Mannschaft den ersten Platz in der Kreisliga mit einem guten Punktepolster auf Platz zwei. Ramming dankte besonders dem Trainerteam Armin Eck und André Simon für seinen Einsatz sowie den Betreuern. Große Freude kam auf, als bekannt wurde, dass das Trainerduo auch in der kommenden Saison an der Linie stehen wird.

Vorstandsmitglied Thiemo Beck konnte berichten, dass im Jahr 2022 das Dach des Sportheims saniert wurde. Vorstandsmitglied Alexander Beck konnte über die Fertigstellung der Beregnungsanlage berichten.

Das große Fundament des Vereins ist die Jugend. In der JFG hat man in jeder Altersklasse eine Mannschaft gemeldet und kann diesbezüglich positiv in die Zukunft blicken. Ein großer Dank gilt hier allen Jugendtrainern, die sich in diesem wichtigen Bereich engagieren.

Mitglied Peter Hofmann übergab dem Vorstand auch einen ersten Teil seiner umfangreichen, bebilderten Chronik seit der Gründung des Vereins im Jahre 1911. red