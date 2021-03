Auch wenn derzeit noch niemand ganz genau weiß, wann die Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen, steht der Kur- und Tourismus-Service bereits in den Startlöchern und hat die Weichen für eine erfolgreiche neue Tourismussaison gestellt.

Dabei geht das Team mit seinem Marketing auch neue Wege. "Trotz Kurzarbeit nutzen wir den Lockdown intensiv, um uns bestmöglich auf den hoffentlich bald wiederanlaufenden Tourismus in Bad Staffelstein vorzubereiten", so Anne Schneider, Tourismusleiterin der Stadt. "Sobald die Fahne hochgeht, freuen wir uns zusammen mit unseren Betrieben schon sehr auf unsere Gäste."

Online-Marketing ausbauen

Ein neuer Schwerpunkt der Tourismusarbeit ist das Online-Marketing, das verstärkt angegangen wird. Hier werden 2021 drei unterschiedliche Themenkampagnen gespielt, die der zielgruppengenauen Kommunikation mit Kunden, der Markenbildung, der Gästebindung und vor allem der Neukundengewinnung dienen sollen. Auch das immer wichtiger werdende Social-Media-Marketing wird auf den entsprechenden Plattformen deutlich ausgeweitet.

Ebenso soll das Projekt "Gäste-Fotoshooting", das 2020 mit Erfolg angelaufen ist, diesen Sommer wieder durchgeführt werden. Im Vorraum der Tourist Information wird das in die Jahre gekommene Infoterminal durch einen neuen, großen und modernen Touchscreen ersetzt, der künftig Infos für die Gäste vor Ort liefern wird. Hierfür werden momentan neue Datenbanken mit Informationen angelegt. In diesem Zug wird durch ein neues Raumkonzept der Eingangsbereich ansprechend gestaltet. Darüber hinaus beteiligt sich Bad Staffelstein auch bei seinen Tourismus-Partnern wie dem Tourismusverband Franken, Bayern Tourismus Marketing und Obermain-Jura sowie weiteren Institutionen an Marketingmaßnahmen im Print- wie auch im Online-Bereich.

Bei vielen dieser neuen Maßnahmen spielt ein durchaus erfreulicher Grund eine wichtige Rolle: Das Gäste-Klientel Bad Staffelsteins hat sich verjüngt. Im Corona-Jahr 2020 sank das durchschnittliche Alter der Besucher im Vergleich zu 2019 um fünf Jahre. Die Informationsbeschaffung und das Buchungsverhalten haben sich zunehmend ins Internet verlagert. Deutlich war 2020 auch zu beobachten, dass die online buchbaren Beherbergungsbetriebe geringere Verluste hatten und die Online- Buchungsportale von den Betrieben unbedingt genutzt werden sollten. Ein klarer Beweis dafür, dass die Chancen des Online-Marketings viel Potenzial bieten. Wie bisher sind Broschüren und andere Print-Produkte weiterhin wichtige Komponenten im Marketing-Mix der Adam-Riese-Stadt. Neu erschienen sind für die Saison 2021 bislang das Gastgeberverzeichnis, der umfangreiche Genuss- und Erlebnisführer sowie ein neuer Stadtplan . red