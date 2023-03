Nun ist sie da, die Broschüre „Obermain erleben!“, die die Touristikexperten aus Altenkunstadt , Burgkunstadt und Weismain nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr auch für 2023 zusammengestellt haben.

Am Obermain gibt es viel zu erleben. „Im Angebot haben wir 15 verschiedene Themen- und Erlebniswanderungen, über zehn Führungen und zwei Genussabende – verteilt auf insgesamt 44 Termine“, freut sich Stefanie Bornschlegel, der die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen sichtlich Spaß macht.

Mit dem Bürgermeister auf Tour

Führungen durch die „Borkuschter“-Unterwelt oder über den jüdischen Friedhof am Ebnether Berg, Wanderungen mit Meditation, Dörfertouren oder das beliebte Waldbaden dürfen im abwechslungsreichen Angebot nicht fehlen. In Burgkunstadt ist in diesem Jahr zum ersten Mal der „Schusterbu“ dabei, der interessierten Gästen die schönsten Winkel und Gassen seiner Heimatstadt zeigt.

In Weismain schnürt Erster Bürgermeister Michael Zapf am 17. Juni die Wanderschuhe und freut sich auf viele Mitwanderer. „Ich bin viel draußen unterwegs und kenne mich in Weismains Umgebung sehr gut aus. Da bietet es sich an, auch anderen die schönsten Aussichtspunkte zu zeigen.“

Die Klassiker steuert die Gemeinde Altenkunstadt bei, die zu einer Wanderung durch die Mainauen und auf den Kordigast einlädt. „Unseren Hausberg, den Korches, muss man einfach gesehen haben, wenn man den Landkreis Lichtenfels besucht“, meint Sandra Herold, die das Programm für Altenkunstadt geplant hat.

Erhältlich ist die kostenlose Broschüre in allen Rathäusern und in den jeweiligen Touristinformationen vor Ort.

Auch im Internet kann man sie ganz einfach über die Suchfunktion finden. red