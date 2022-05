Ab sofort haben Landwirte , Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen und Jäger im Landkreis Lichtenfels die Möglichkeit, über den Jagdschutz- und Jägerverein Lichtenfels e.V. eine professionelle Wildsuche mittels modernster Wärmebilddrohne zu nutzen. Im Jahr 2021 hatte die Lichtenfelser Kreisgruppe des Bayerischen Jagdverbandes die Drohne eigens zu diesem Zweck angeschafft.

Mit einer entsprechenden Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie einer Spende des Spendenvereins Franken helfen Franken e.V. war der Verein bei den hohen Anschaffungskosten unterstützt worden.

Erfahrener Drohnenpilot

Die Kitzrettungen werden in Kooperation mit Andreas Winkler durchgeführt. Das langjährige Vereinsmitglied des Jägervereins führt als erfahrener Drohnenpilot mit A2-Fernpiloten-Zeugnis und einem eigens ausgerüsteten Basisfahrzeug die Suchen durch. Eine frühzeitige Terminbuchung vor der Bearbeitung oder Ernte auf den Flächen über die website www.winklerswildsuche.de ist ratsam, da so die Suche individuell geplant und vorbereitet werden kann.

Beim Sucheinsatz wird die Fläche dann in einem vorher erstellten Raster abgeflogen und im Gras oder Bewuchs abgelegte Kitze mit Hilfe von Suchhelfern tierschutzgerecht aus der Fläche entfernt.

Jäger unterstützen Landwirte

Rehkitze werden von ihren Müttern dort abgelegt und verharren als Schutzreflex bei Gefahr starr in ihrem Versteck. Bei der Wiesenmahd beispielsweise kommen so laut Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jährlich tausende Kitze zu Tode oder werden grausam verstümmelt. Generell haben Landwirte und Bewirtschafter solcher Flächen die Verpflichtung aus dem Tierschutzgesetz, dieses unnötige Leid zu verhindern. Die örtlichen Jägerschaften unterstützen die Landwirte traditionell bei dieser Aufgabe oder beauftragen als Jagdpächter sogar selbst die Kitzrettung.

Wildrettung und Jäger – wie geht das zusammen? „Die Jagd umfasst schon von Gesetzeswegen die Pflicht zur Hege. Dies heißt unter anderem auch, Leid und Schäden vom Wild abzuwenden. Wir Jäger fühlen uns dem aus tiefer ethischer und traditioneller Überzeugung verpflichtet. Auch wenn wir das Wild bejagen, liegt es uns am Herzen, unnötiges Leid von ihm abzuwenden“, erklärt Michael Ament, erster Vorstand des BJV Jägervereins Lichtenfels . „Wir unterstützen gerne die örtlichen Landwirte oder Bewirtschafter von landwirtschaftlichen Flächen bei den Vorkehrungen vor der Mahd oder Bearbeitung der Flächen und haben daher die Drohne angeschafft und die Wildrettung als zusätzliches Angebot unseres Vereins installiert.

Hauptsetzzeit hat begonnen

Jetzt im Mai ist die Hauptsetzzeit des Rehwildes und die Kitze werden in den Wiesen und auf Feldern abgelegt. Auch die Jungen von Hasen und Bodenbrütern liegen dort ab. „Wir appellieren an alle Landwirte in unserem Vereinsgebiet, unser professionelles Angebot zu nutzen und so Tierleid zu vermeiden!“, so Ament. red