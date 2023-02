Thorsten Gagel wurde vor Kurzem als Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Michelau zu seiner 25-jährigen Zugehörigkeit durch Bürgermeister Jochen Weber geehrt. Aus diesem Anlass überreichte er dem Jubilar eine Urkunde und ein Geschenk.

Thorsten Gagel trat seinen Dienst in der Gemeinde Michelau im Jahr 1999 als Bauhofmitarbeiter an und ist seither mit vielfältigen Aufgaben betraut. Als gelernter Elektroinstallateur übernimmt er unter anderem die Prüfung und Reparatur von elektrischen Anlagen in gemeindlichen Einrichtungen. Aber auch die Grünflächenpflege und der Winterdienst in der kalten Jahreszeit zählen zu seinem Aufgabenbereich.

Den Glückwünschen schlossen sich Kollegen und Vorgesetzte an. red