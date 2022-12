„Gut so wie ich bin, gut so wie du bist, gut so wie wir sind!“ − Aussagen, die in der heutigen Gesellschaft selbstverständlich sein sollten, denn: „Wir sind bunt!“ Leider ist es trotzdem häufig der Fall, dass in Schulklassen Mobbing und somit Ausgrenzung stattfindet. Um dem entgegenzuwirken, gab es laut einer Pressemitteilung kürzlich zwei Aufführungen der Theatergruppe „Eukitea“ aus Diedorf bei Augsburg.

Die psychische Gesundheit ist Teil der Präventionsaufgaben des Sachgebietes Gesundheit am Landratsamt Lichtenfels . Aufgrund dessen übernahm das Landratsamt die Finanzierung der Theaterstücke aus Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. In Zusammenarbeit von Schulen, Jugend- und Schulsozialarbeitern und den Sozialpädagoginnen des Sachgebietes Gesundheit wurde die Thematik „ Mobbing “ in Verbindung mit den gezeigten Theaterstücken in den Schulklassen aufgearbeitet.

Das Theaterstück mit dem Titel „Gut so!“ wurde vor Dritt- und Viertklässlern der Dr.-Roßbach-Grundschule, der St. Katharina-Schule Lichtenfels , der Grundschule am Markt und der Albert-Blankertz-Grundschule Redwitz aufgeführt. Die Fünft- und Sechstklässler der Herzog-Otto-Schule Lichtenfels , der Mittelschule Altenkunstadt und der Adam-Riese-Schule Bad Staffelstein durften sich das Theaterstück „Raus bist du!“ anschauen.

Gruppensystem mit Rollen

Thematisch beziehungsweise inhaltlich wurde aufgezeigt, dass es nicht nur das Opfer und den Täter gibt, sondern ein gesamtes Gruppensystem, in dem sich die verschiedenen Rollen entwickeln. Da sind diejenigen, die „Mobben“ und diejenigen, die den „Mobber“ anfeuern und ihn gar unter Druck setzen zu mobben. Aber auch diejenigen, die wegschauen − teilweise aus Angst, selbst gemobbt zu werden, teilweise aus Gleichgültigkeit − werden angesprochen.

In den beiden Theaterstücken wird spielerisch, anschaulich und altersgerecht auf diese Dynamiken der Rollen, die Entstehung des Mobbings und Wege aus der Mobbingspirale eingegangen. Im Theaterstück „Gut So!“ schreitet Petra mit viel Mut in einer prekären Situation beim Basketballspiel ein: Basti wird bereits seit längerer Zeit von Christine gemobbt. Als Petra eingreift, sind alle „Mobbing-Beteiligten“ erleichtert, denn eigentlich mögen sie Basti. Auch Christine ist erleichtert, von dem Druck befreit zu werden, und entschuldigt sich sogar bei Basti.

In der Aufführung „Raus bist du!“ ändert sich die Situation, als Sabrina, die gemobbt wird, Mut fasst und sich ihrer Mutter und daraufhin ihrem Lehrer öffnet. Dieser ruft einen Teil der „Mobbing-Gruppe“ zusammen und spricht die Situation offen an. Der Lehrer verurteilt dabei niemanden, auch nicht Daniela, die Sabrina gemobbt hat.

Ziel ist es, aus der verzwickten Situation herauszubrechen, indem jeder seine Stärken benennt und diese einsetzt, um Sabrina etwas Gutes zu tun. So schafft es auch Daniela aus der Situation raus, da sie offiziell nicht mehr mobben muss.

Stärke in positive Bahnen lenken

„Gerade Kinder im jungen Alter besitzen viel Kreativität und sind voller Stärken“, so die Sozialpädagogin Jessica Moeller am Landratsamt Lichtenfels . Moeller: „Es gilt, diese Stärken hervorzubringen und in positive Bahnen zu leiten.

Eine präventive Maßnahme gegen Mobbing ist der Aufbau einer guten Klassengemeinschaft, denn ein gutes Klassenklima ist der Grundstein für ein gutes Lernklima.“ Auch für das kommende Jahr sind die beiden Theaterstücke wieder in die Lehrpläne eingeplant. red