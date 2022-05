Der Kulturring Lichtenfels veranstaltet am Montag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Lichtenfels seine letzte Theateraufführung der Spielsaison 2021/2022 mit dem Stück „Schmetterlinge sind frei“, eine romantische Komödie von Leonard Gershe. Es ist ein heiter-anrührendes Stück über den Wunsch, seinen eigenen Weg gehen zu wollen, und den zerbrechlichen Zauber der Liebe. Don Baker ist jung, charismatisch, musikalisch – und blind. Um dem beengten Leben in seiner Heimatstadt zu entkommen, zieht er nach New York, um seinen Traum vom Leben als freier Musiker zu realisieren. Dort lernt Don seine lebensfrohe Nachbarin Jill kennen, eine angehende Schauspielerin, die Dons Gefühle zwar zu erwidern scheint, sich aber nicht binden will – ihr Lebensmotto ist der titelgebende Ausspruch aus der Feder von Charles Dickens .

Foto: Veranstalter