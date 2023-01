Der Kronacher Kulturring geht am Samstag, 21. Januar, und Sonntag, 22. Januar, in die dritte Runde der Saison 2022/2023. Auf die Bühne kommt das beliebte „ Berliner Kriminal Theater “ mit der Krimikomödie „Fisch zu viert“ von Wolfgang Kohlhaase und Rita Zimmer. Regie führt Matti Wien, den man aus TV-Produktionen, Serien und Filmen wie „Der Verdacht“ oder „Zwei schräge

Vögel“ kennt. Außerdem übernimmt er in dem Stück die Rolle des Dieners Rudolf.

Ein Diener und drei Schwestern

In einem märkischen Landhaus verbringen mit ebendiesem Jahr für Jahr drei Brauerei-Erbinnen ihren Sommer. Fast 30 Jahre ist Rudolf den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden verbracht – freilich ohne das Wissen der jeweils anderen – und jede von ihnen hatte versprochen, ihn im Testament zu bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der Schwestern mehr von ihrem Versprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis auszuplaudern. Keine gute Idee, finden die Schwestern und bringen Arsen und andere todbringende Mittel ins Spiel ...

„Fisch zu viert“ ist eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien und hat auch 40 Jahre nach

ihrer Entstehung nichts an Tempo, Sprachwitz und Komik verloren. Der Film-Autor Wolfgang Kohlhaase , Schöpfer von Geschichten wie „Berlin - Ecke Schönhauser„, „Solo Sunny“ oder „Sommer vorm Balkon“, beweist einmal mehr sein Gespür für mit Galle und

Ironie gewürzte Dialoge.

Die Vorstellungen im Kreiskulturraum Kronach beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten können im Kreiskulturreferat im Kreiskulturraum in der Siechenangerstraße 13 abgeholt, telefonisch unter 09261/678-300 oder per Mail unter kultur@lra-kc.bayern.de reserviert werden. red