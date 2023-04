Ein außergewöhnliches Konzert begeisterte kürzlich Musiker, Sänger und über 500 Zuhörer in der Pfarrkirche St. Martin mitten in der Bamberger Fußgängerzone.

Im Rahmen des Projektes „Impuls Neustart Kultur“ der Bundesregierung präsentierte das Blasorchester des Musikvereins Ebensfeld zusammen mit einem Projektchor aus den Gruppen „Coloured Voices“ vom Liederhort Hallstadt und „Good News“ von der Liedertafel Bad Staffelstein „The Gospel Mass“ des niederländischen Komponisten Jacob de Haan.

Bläsermusik und Chorgesang, wie man sie selten zu hören bekommt, führten nach dem außergewöhnlichen Konzert zu Standing Ovations der emotional berührten Zuhörer.

Die Messe selbst erklingt übrigens noch einmal im Rahmen eines Festgottesdienstes am Ostermontag, 10. April, um 10.30 Uhr in der Basilika Vierzehnheiligen .

Da der Musikverein Ebensfeld, der größte Musikverein im Landkreis Lichtenfels, in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert, hat sich die Dirigentin des Blasorchesters Ebensfeld, Kathrin Motschenbacher, etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit dem über die Landkreisgrenzen hinaus bekannten Chorleiter Wolfram Brüggemann entstand die Idee, zu Ostern ein einzigartiges Werk einzustudieren, das Chorgesang und Blasorchester verbindet. So folgte der Idee ein öffentlicher Aufruf an alle sangesfreudigen Zeitgenossen, sich an einem Projektchor zu beteiligen. Parallel dazu probten die meist jungen Ebensfelder Musiker plötzlich Kirchenmusik in einer ganz neuen Form.

Über 100 Sängerinnen und Sänger stellten sich zum Hauptteil des Konzertes hinter dem Blasorchester auf. Nach großartiger Musik füllten sich die Kirche mit tosendem Applaus und die Gesichter der Zuhörer mit einem begeisterten Lächeln, nachdem der letzte Ton des Konzerts noch einige Sekunden nachhallte. ow