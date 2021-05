„Gibt es Förderungen für den barrierefreien Hausumbau? Wie fülle ich Formulare aus?“ Dies und mehr fragen sich Behinderte und Angehörige. Rudolf Ruckdeschel, Behindertenbeauftragter des Landkreises Lichtenfels , gibt dazu telefonisch oder per E-Mail Auskünfte. Am Mittwoch, 26. Mai, ist er von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 09571/18-512 erreichbar sowie per E-Mail an rudolf.ruckdeschel@landkreis-lichtenfels.de. red